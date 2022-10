Lorena Amaro Uber lança linha de crédito com empréstimo exclusivo para motoristas parceiros

A empresa de transporte por aplicativo, a Uber Conta — conta digital da Uber operada pelo Digio —, lança linha de crédito pessoal para os motoristas e entregadores da plataforma no país. O empréstimo, de valor unitário de R$ 1 mil a R$ 10 mil, tem taxa de juros a partir de 2,99% ao mês, com prazo de pagamento em até 18 meses.

O produto intitulado de "Uber Conta Crédito Pessoal" é dirigido exclusivamente a parceiros selecionados das categorias Diamante e Platina do Uber Pro, o programa de fidelidade para parceiros da Uber. O intuito é testar o novo produto para então avaliar uma expansão para todos os motoristas e entregadores que usam a conta digital.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A Uber Conta oferece repasse dos ganhos logo após cada viagem ou entrega e o pagamento do empréstimo segue na mesma linha, por meio de débitos instantâneos até a conclusão da parcela mensal. Os débitos serão feitos a cada repasse de ganhos dos motoristas parceiros da empresa e serão iniciados 28 dias antes do vencimento de cada parcela, com carência de até 80 dias.

“A Uber Conta foi idealizada para trazer agilidade na vida financeira dos motoristas parceiros. Nossa ambição é chegar a todos os parceiros da Uber, que somam mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Este é mais um passo para aumentar nossa penetração junto a esse público por meio da oferta de crédito pessoal. No último ano, já conseguimos entender melhor o perfil dos motoristas que usam a Uber Conta, o que nos permite oferecer empréstimo a um público que muitas vezes tem dificuldade no acesso a esta opção em muitas instituições”, disse Marcelo Scarpa, Diretor Executivo do Digio.

Segundo a empresa de transporte por aplicativo, a iniciativa é parte de um movimento para oferecer mais opções para os parceiros que escolhem usar seu aplicativo para dirigir e gerar renda. Os produtos financeiros da Uber Conta são desenvolvidos em parceria entre Digio e Uber, unindo as expertises do banco digital e da plataforma de tecnologia.