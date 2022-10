Juliana Nascimento Poupança volta a render no mês de setembro

Um levantamento feito pela plataforma de investimentos TradeMap mostrou que a poupança voltou a registrar um rendimento maior que a inflação no último mês de setembro. A aplicação rendeu 7,19% nos últimos 12 meses, 0,02% acima da inflação do mês.

Desde setembro de 2020, os valores aplicados a poupança tinham rendimentos abaixo da inflação. Ainda de acordo com a plataforma, o mês de outubro de 2021 foi o pior dos últimos dois anos para a modalidade: o dinheiro aplicado teve uma perda de 7,59% do poder de compra. No mês anterior, o rendimento real foi de 0,45%.

A mudança veio após o anuncio de deflação pelo terceiro mês consecutivo no país. De acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (11), o mês de setembro com queda de 0,29% na inflação. Contudo, o acumulado do ano atinge 4,09% de alta nos preços.

Os principais fatores que contribuíram para a valoraziação foram a mudança de impostos sobre combustíveis e serviços como energia elétrica e telefonia, adotadas pelo governo federal para frear a alta na inflação dos meses anteriores. A queda dos preços do petróleo no mercado internacional também se mostraram favoráveis ao mercado brasileiro.

A TradeMap também pesquisou outros métodos de investimento, e concluiu que as maiores perdas de valor real foram o bitcoin, que perdeu 58,50% em poder de compra nos 12 meses. A Bolsa de Valores brasileira também registrou queda, com 7,48% de desvalorização.

As moedas internacionais também sofreram com a perda de valor no último mês. O euro, ouro e dólar tiveram quedas de 21,62%, 11,91% e de 7,25%.

