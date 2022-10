FreePik Preço médio do etanol cai em 12 estados e no DF, mas cresce na média nacional





Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 estados e no Distrito Federal, subiram em 11 estados e permaneceram estáveis em 2 estados (Amazonas e Rondônia) na semana passada. É o que aponta o novo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) . Não houve análise no Amapá.

A pesquisa compilada pelo AE-Taxas comparou preços nos postos do combustível em diferentes estados do país. Foi constatado que o preço médio do etanol subiu 0,89% em relação à semana anterior (de R$ 3,37 para R$ 3,40 o litro).

O estado com maior subida dos preços foi o Rio Grande do Norte. O preço do combustível variou 9.31%, para R$ 4,46 o litro. Já Alagoas foi o estado com a maior queda porcentual na semana (6,63%) e teve o preço do litro R$ 3,66.





O estado de São Paulo foi o que teve mais postos avaliados e é o principal produtor e consumidor do produto. Na semana da pesquisa, a cotação média subiu 1,56%, ficando em R$ 3,26 o litro.

O levantamento apurou que o preço mínimo registrado na semana em um posto foi de R$ 2,79 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 2,97, é de Mato Grosso.

Já o preço máximo foi verificado em postos do Pará, de R$ 5,59 o litro e Roraima teve o maior preço médio estadual, de R$ 5,07.

