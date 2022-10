redacao@odia.com.br (O Dia) Lula garante manter Auxílio em R$ 600

O ex-presidente e candidato a Presidência da República nessas eleições, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira (10) que o Auxílio Brasil só tem possibilidade de ser mantido em R$ 600 se ele vencer as eleições.

"A única possibilidade de continuar é eu ganhando as eleições. No orçamento proposto por Bolsonaro não há continuidade do auxílio de R$ 600 em 2023. O auxílio de R$ 600 termina em 31 de dezembro. Nós vamos ter que mandar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para que continue pagando R$ 600 ao povo", disse Lula em entrevista à rádio Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

O candidato também prometeu que irá dar um acréscimo de R$ 150 o Auxílio Brasil para cada filho de até 6 anos das famílias beneficiárias.

"É uma idade que precisa desse complemento. O auxílio vai continuar porque não vamos deixar povo pobre sem auxílio", afirmou.

O Orçamento de 2023 prevê R$ 405 por mês para beneficiários do programa, mas o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) garante que trabalhará com o Congresso para recompor os valores. A proposta para obter recursos passa pela taxação de dividendos.

Lula aproveitou para alfinetar a PLOA (Proposta de Lei Orçamentária Anual) elaborada pelo governo Bolsonaro.

No orçamento proposto pelo governo não há investimento para melhorar vida do povo. No orçamento proposto, os recursos para enfrentamento de desastres naturais caíram 99%; para mobilidade urbana, 93%; para programa habitacional, 94%", disse.

"O povo brasileiro precisa efetivamente de mudança no governo para voltar a crescer, para gerar emprego e renda, oportunidade de trabalho para as pessoas e para o povo voltar a ter três refeições por dia", defendeu.