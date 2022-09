Reprodução Lula anuncia acréscimo de R$ 150 no auxílio, por criança até 6 anos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu neste sábado (4) que irá dar um acréscimo de R$ 150 o Auxílio Brasil para cada filho de até 6 anos das famílias beneficiárias. O candidato do PT à presidência também falou em mais investimento em creches e escolas em horário integral.



As propostas foram apresentadas no programa eleitoral da Coligação Brasil da Esperança, na TV.

As medidas fazem parte de um pacote voltado ao eleitorado feminino. Lula também prometeu criar o "Ministério da Mulher" . O vídeo focou os problemas que as mulheres enfrentam hoje, como o aumento da violência, além das dificuldades para a sobrevivência diante do desemprego e inflação alta.

“E, afinal, quem cuida delas? No nosso governo, as mulheres serão tratadas com respeito, igualdade e políticas públicas. Já fizemos uma vez. Agora vamos fazer melhor”, afirmou. “Ninguém merece um presidente como o atual, que prega ódio, armas e violência, além de desrespeitar as mulheres”, disse.

A esposa de Lula, Janja Silva, afirmou que “mudar essa realidade é uma luta de todas nós. Vamos juntas, com Lula, garantir segurança alimentar para as famílias e oportunidades para todas as mulheres.”

Em comício no Maranhão nesta sexta-feira (2), Lula falou em renegociar dívidas dos inadimplentes , principalmente das mulheres.