Divulgação Auxílio Brasil de outubro começa a ser pago nesta semana

O calendário do Auxílio Brasil de outubro foi antecipado , e os pagamentos começam a ser feitos pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (11). No calendário original, os pagamentos começariam apenas no dia 18 de outubro.



O depósito dos R$ 600 é feito de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. A seguir, confira o cronograma completo:

11 de outubro - NIS final 1;

13 de outubro - NIS final 2 ;

14 de outubro - NIS final 3;

17 de outubro - NIS final 4;

18 de outubro - NIS final 5;

19 de outubro - NIS final 6;

20 de outubro - NIS final 7;

21 de outubro - NIS final 8;

24 de outubro - NIS final 9;

25 de outubro - NIS final 0.

Nas mesmas datas, além do Auxílio Brasil, será pago também o vale-gás, benefício pago a cada dois meses. Os calendários de novembro e dezembro ainda não têm previsão de antecipação.