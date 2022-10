Reprodução Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (6) o apoio para o 2º turno das eleições dos maiores economistas do país , responsáveis pela criação do Plano Real, entre eles, André Lara Resende, Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida.



Como um gesto ao mercado, Lula aproveitou as declarações de apoio para emitir uma nota dizendo que, se eleito, irá "recuperar a economia brasileira, reduzindo a inflação e voltando a gerar emprego e renda para o povo brasileiro."

O documento ainda afirma que há "momentos na história em que os valores civilizatórios e democráticos devem estar acima de qualquer divergência" e agradece o apoio de quadros históricos do PSDB, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

"E é isso, nessa encruzilhada histórica em que nos encontramos, que representa a declaração de apoio da equipe de economistas que comandou a elaboração e execução do plano Real, responsável por retirar o Brasil da hiperinflação na década de 1990, à candidatura da chapa Lula-Alckmin no segundo turno", diz o texto



Outra nota divulgada pela campanha garante que uma gestão petista terá um arcabouço fiscal com “credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade”.

"A coordenação do programa de governo da chapa Lula-Alckmin reafirma o compromisso do presidente Lula com a construção de um novo regime fiscal que disponha de credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade", diz nota divulgada pela campanha.

"Esse compromisso e a revogação do atual teto de gastos, que perdeu toda credibilidade com Bolsonaro, estão expressos no documento do nosso programa de governo registrado junto ao TSE", afirma a campanha.

Lula tem sido pressionado a apresentar sua meta para regra fiscal , após discursar que acabaria com o teto de gastos. Com isso, teria ainda outras duas restrições, a regra de ouro (que impede endividamento para gastos correntes, como salários e aposentadorias) e a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).