Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.09.2019 Caixa espera receber R$ 1 bilhão em renegociação de dívidas





Nesta quinta-feira (6), a Caixa Econômica Federal lançou a quarta edição da campanha Você no Azul , que oferece descontos de até 90% sobre dívidas de pessoas físicas e empresas MEI, microempresas ou negócios de médio e pequeno portes.

Por meio da campanha de recuperação de crédito, a estatal espera receber R$ 1 bilhão de dívidas que já estavam lançadas no balanço como prejuízo. A Caixa estima que cerca de 4 milhões de pessoas poderão negociar dívidas e façam adesão ao programa, que é voltado para quem tem débitos não pagos há mais de um ano.

O programa vai até dezembro e apesar de não ser novo, tem sido usado na campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a presidente do banco estatal, Daniella Marques, sete em cada dez débitos qualificados para a renegociação são de até R$ 5 mil.





A Caixa esclarece que os pagamentos com desconto devem ser quitados pelo devedor à vista. O abatimento oferecido depende do perfil da dívida. Já os deságios são aplicados sobre o total da dívida (principal e juros) e podem não chegar aos 90%.

O banco também apontou que os empréstimos voltados ao agronegócio e os débitos de financiamentos imobiliários não poderão ser renegociadas no âmbito da campanha .

A Caixa promove campanhas de recuperação de crédito desde 2017 e elas são chamadas de Você no Azul desde 2019. Porém, há um diferencial neste ano, em 70% dos casos, os devedores poderão fazer a renegociação de maneira digital, por meio do site da Caixa ou pelo whatsapp (0800 104 0104).

Sobre a implementação da medida entre o primeiro turno das eleições e o segundo, a presidente do banco afirmou que nos outros anos a campanha "foi sempre no quarto trimestre".

