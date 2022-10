Ivonete Dainese Lula e Bolsonaro disputam 2º turno ainda neste mês

Analistas do mercado financeiro esperam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) adotem posições mais ao centro para conquistar o voto do eleitor no segundo turno das eleições, que será disputado em 30 de outubro.

O resultados das urnas neste domingo (2) mostraram que haverá segundo turno entre o ex-presidente Lula (PT) e Bolsonaro (PL), que obtiveram 48,4% e 43,2% dos votos válidos, respectivamente.

Segundo relatório da Warren Insights, o cenário base de vitória Lula não mudou, mas a disputa está em aberto.

"Em nossa pesquisa com agentes de mercado após o resultado, 54.8% avaliaram o resultado como melhor que o esperado, 30.8% em linha e 14.4% como pior que o esperado. Com isso, tudo o mais constante, as principais posições de nossa carteira deverão ser favorecidas com o evento de ontem", diz o documento.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Para definir o desempenho da Bolsa de Valores, analistas ainda aguardam mais sinais mais claros dos candidatos.

No caso de Jair Bolsonaro, a indicação da vontade de avançar com as reformas econômicas. Já pelo lado de Lula, os economistas esperam que o petista apresente um nome pró-mercado para o ministério da Fazenda, bem como indique o modelo de regra fiscal.

A corretora Butiá Investimentos diz que no caso de uma vitória de Lula, a incerteza é muito maior e sua redução dependerá da indicação do ministro da economia e dos planos de governo, que ainda não existem.

"O benefício da dúvida no caso de Lula tem existido, pois este se apresentou razoavelmente pragmático em seu governo, principalmente no primeiro mandato, mas sua política fiscal provavelmente será mais expansionista e a agenda de reformas menos positiva para os mercados do que a atual tem se mostrado", afirmam.

"Como a discussão sobre qual será a âncora fiscal e qual será a evolução da dívida do governo não deve estar finalizada até o final do ano, nossas projeções refletem ponderações com relação a essa incerteza, que como explicado, é maior no caso de um novo mandato Lula", completam.

A gestora faz uma projeção de que o índice Bovespa, que mede o avanço das ações listadas na Bolsa, alcance um patamar mais elevado com Bolsonaro reeleito.

No cenário Lula eleito, a corretora prevê a Bolsa por volta dos 118.000 pontos, já em caso de vitória do presidente Jair Bolsonaro, o mesmo índice iria para cerca de 130.000.

Nesta segunda-feira (3), a Bolsa sobe quase 4%, após o resultado das urnas. O dólar também tem forte queda, cotado a R$ 5,20.

A Petrobras puxa as altas, subindo 8,01%. Já o Banco do Brasil cresce 7,74%.