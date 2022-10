Marcello Casal Jr/Agência Brasil Daniella Marques, presidente da Caixa, deve anunciar os critérios para renegociação nesta sexta

O presidente Jair Bolsonaro (PL), em busca da reeleição, acionou a Caixa Econômica Federal para relançar o programa de renegociação de dívidas com o banco. Segundo o anúncio feito nesta quinta-feira (5), até 90% dos débitos poderão ser negociados.



A reação de Bolsonaro ocorre um dia após o partido PDT anunciar apoio à candidatura do ex-presidente Lula e exigir um programa para reduzir a inadimplência como contrapartida.

Ao lado de deputados eleitos, no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que a presidente da Caixa, Daniella Marques, fará a apresentação detalhada do programa.

"Ela vai anunciar programa 'vá para o azul', programa que vai mexer com a vida de 4 milhões de pessoas que têm dívida na Caixa Econômica e 400 mil empresas também. Quem tem dívida vai para negociação, pode ser negociado em até 90%, além do programa para mulheres empreendedoras".

O endividamento no Brasil bateu recorde em julho. Segundo o último levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), são 63,27 milhões de pessoas no vermelho.

A medida apresentada para sanar a crise, no entanto, não é nova. A Caixa realiza anualmente um programa de renegociação para endividados, batizado de Você no Azul, com edições anuais.

Os alvos da renegociação são pessoas com dívidas vencidas no montante entre R$ 50 e R$ 5 milhões. As condições variam a depender da modalidade de crédito e do período em atraso. A Caixa deve anunciar amanhã os padrões deste ano.