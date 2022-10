Reprodução Casa principal do lato esquero e churrasqueira do lado direito

Uma residência de alto padrão que pertenceu a um réu da Operação Lava Jato está à venda no Distrito Federal. A residência foi a leilão judicial duas vezes e hoje está disponível para o mercado na modalidade Venda Direta até o próximo dia 07/11/2022. Veja como dar um lance.

O imóvel de 14,4 mil metros quadrados está localizado ao lado da Casa da Dinda, às margens do Lago Paranoá, com avaliação em 14,72 milhões de reais, com lance mínimo de compra em 80% dessa avaliação, ou seja, 11,8 milhões.

Além do desconto, o poder judiciário autorizou o parcelamento em até 18 meses, com entrada de 30%. De acordo com o edital, o proprietário executado ainda ocupa o imóvel. Assim que o juiz expedir a carta de arrematação ao novo proprietário – algo em torno de 30 dias – o novo proprietário já terá o imóvel à sua disposição.

A alienação federal criminal foi autorizada por ordem da juíza federal da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba, Dra. Carolina Moura Lebbos. O imóvel pertence ao processo criminal nº 5047744-39.2019.4.04.7000 e corre em segredo de justiça desde 09/09/2019. A residência foi a leilão por desmembramentos oriundos da Operação Lava Jato.

A mansão pertencia a Carlos Habib Chater, empresário e doleiro brasiliense que ganhou notoriedade por ser o primeiro preso no escândalo Petrobras, e o posto de gasolina de sua propriedade ter sido o que deu o nome a maior operação da história da Polícia Federal.