shutterstock Entre os itens disponíveis no leilão estão imóveis, apartamentos, terrenos, prédios comerciais, veículos, entre outros bens.

A Justiça do Trabalho (TRT - 2° Região do Estado de São Paulo) realizará nos dias 18 e 20 de outubro, a partir das 10h, leilão de diversos bens com descontos de até 80% e possibilidade de parcelamento.

O leilão será realizado on-line através da plataforma https://www.e-confianca.com.br , e contará com imóveis, apartamentos, terrenos, imóveis comerciais, veículos, equipamentos e materiais diversos, localizados na Capital Paulista, Grande São Paulo, Litoral Paulista e interior do Estado de São Paulo.

É importante ressaltar que os interessados (pessoas físicas ou jurídicas) já podem enviar seus lances.

Como participar

Os lances para o leilão serão feitos através do portal https://www.e-confianca.com.br , se não for cadastrado, deve fazer sua habilitação antes de iniciar o processo dos lances. A inscrição se dá por meio da plataforma digital em que são preenchidos e anexados alguns documentos solicitados. Após o cadastro ser liberado a equipe de atendimento habilita o contato físico ou jurídico por meio do Termo de Adesão. Este termo precisa ser assinado via assinatura digital (ICPBR) e comprovado por e-mail, ou por reconhecimento de firma, que deve ser enviado por Sedex e precisa chegar ao escritório do leiloeiro oficial até 48 horas antes do leilão.

Como funciona este leilão

Os arrematantes vencedores poderão realizar os pagamentos à vista ou a prazo.

A vista o arrematante deverá pagar 20% do valor do arremate a título de sinal, e o valor restante deverá ser pago no primeiro dia útil subsequente à data da realização do leilão, mais comissão de 5% do leiloeiro sobre o valor do arremate.

Já no pagamento a prazo o comprador pode dividir em até 30 parcelas. Porém deve ser pago 25% do valor do lance a título de sinal, mais 5% sobre o valor arrematado como comissão do leiloeiro e os 75% restantes em 30 parcelas mensais. As parcelas serão corrigidas monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Todas as condições, áreas, disponibilidades estão no edital que consta todas as regras do leilão. O edital se encontra disponível no site do leiloeiro.

Confira no link:

Edital Leilão dia 18/10/2022

Edital Leilão dia 20/10/2022