Faltando apenas duas horas para o fim das incrições para o concurso do INSS, o site de cadastramento para a vaga ficou fora do ar. São mil vagas disponíveis com salário de R$ 5.905,79 e jornada de 40 horas semanais.

Usuários do Twitter relataram a instabilidade no sistema do concurso, e diversos candidatos questionaram o instituto sobre o prazo de inscrição. Foram estimados pelo governo federal 1,5 milhão de inscritos para as posições.

O edital do concurso INSS 2022 organizado pelo #Cebraspe foi violado, a dias o site de inscrição apresenta problemas técnicos, e hoje que é o ultimo dia de inscrição, o site simplesmente parou de funcionar! O Cebraspe terá que prorrogar o prazo de inscrições e conserta seu site! — Caio Felix (@CriticoFelix) October 3, 2022

Alguém lembra o cebraspe que as inscrições são até às 18h, não é nem 15h e tá impossível fazer a inscrição no INSS — Eudes (@eudes_gracado) October 3, 2022

Desde cedo tentando fazer a inscrição para o inss e o site da cebraspe simplesmente TIROU DO AR a opção para o inss antes do horário estabelecido pelo edital. Isso é um desrespeito para com os candidatos pic.twitter.com/5iyTeSsrMD — profissional concurseira (@musatie_) October 3, 2022

Dentre as vagas disponíveis, são 708 para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para negros. Os convocados trabalharão nas Agências da Previdência Social espalhadas pelo país, sendo assim, podem ser lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS à qual optou por concorrer.

O último concurso, que tomou conta em 2015, teve aproximadamente 1 milhão de inscrições para disputar entre 950 oportunidades disponíveis, tendo em média 1.300 candidatos por vaga.

As provas serão realizadas no dia 27 de novembro e possuem duração de 3h30. Serão 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 questões sobre conhecimentos específicos. Para ter sua contratação efetuada, é necessário o certificado de ensino médio ou curso técnico por alguma instituição de ensino reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) com conclusão até a data de contratação.

O concurso terá duas fases eliminatórias, com prova e curso. O resultado das avaliações objetivas deve ser divulgado no dia 22 de dezembro, e as contratações estão previstas para 2023.