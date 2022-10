Fernanda Capelli ANEEL anuncia bandeira verde para outubro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira tarifária verde nas contas de luz para outubro, sem cobrança adicional nas faturas para o fim do mês. A bandeira será válida para todos aqueles conectados ao Sistema Interligado Nacional.

A decisão mostra que a produção de energia no país está em um cenário positivo, sem a necessidade da energia de usinas termelétricas, que geram energia elétrica mais cara.

"Essa sinalização reflete boas condições de geração de energia elétrica sem cobrança adicional nas contas de luz, mesmo considerando previsão de crescimento do consumo de energia no País. A bandeira será válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional", disse a Aneel.

As bandeiras, criadas em 2015, são utilizadas nas tarifas mensais como uma forma de controle do consumo de energia elétrica. As cores verde, amarela e vermelha sinalizam a situação da produção de energia no país, e colocam cobranças extras nas contas quando as condições de geração não são favoráveis.

A situação até abril deste ano era tida como emergencial por conta dos baixos níveis nos reservatórios nacionais e do uso das termelétricas. Após o fim da escassez hídrica, a bandeira tarifária está em verde para todos os consumidores desde estão. Já para os beneficiários de baixa renda, a bandeira está verde desde dezembro de 2021.