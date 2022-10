Divulgação/Americanas Vagas são tanto para lojas quanto para centros de distribuição

A Americanas S.A., dona de Americanas, Submarino e Shoptime, abriu cinco mil vagas de emprego temporárias para as vendas de final de ano. Há oportunidades em todas as partes do Brasil, e o objetivo da empresa é reforçar sua operação de Black Friday e Natal.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

As vagas são tanto para trabalhar em uma das lojas físicas da Americanas, presentes em todos os estados brasileiros, como para atuar em um dos 200 hubs e centros de distribuição espalhados pelo país.

Quais são as vagas disponíveis?

Para quem quer atuar em centros de distribuição, há oportunidades nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e no Distrito Federal. As oportunidades são para cargos de operador de logística, fiscal, agente de atendimento, operador de empilhadeira, assistente e manobrista.

Já para trabalhar em lojas físicas da Americanas, há vagas em mais de 900 cidades em todos os estados brasileiros, e o cargo é de operador de loja.

É preciso ter experiência?



De acordo com a empresa, para se candidatar é necessário ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. As oportunidades não exigem experiência prévia e existe a possibilidade de efetivação. A seleção busca pessoas dinâmicas, ágeis, resilientes, com foco em resultados e disponibilidade de horário, afirma a companhia.

Como será o processo seletivo?

O processo será 100% online e terá testes de matemática, português e conhecimentos gerais.

Qual é o salário e quais são os benefícios?



A Americanas não informou os salários das vagas, mas disse que eles são "compatíveis com o mercado". Os funcionários receberão benefícios como vale-transporte, alimentação no local ou vale-refeição.

Como me inscrever?

Para as vagas em centros de distribuição, clique aqui . Já para se candidatar para vagas em uma das lojas da Americanas, clique aqui .