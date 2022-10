Felipe Moreno Vivo abre cerca de 400 vagas exclusivas para profissionais com deficiência em várias cidades do Brasil

A Vivo abriu mais de 400 vagas para pessoas com deficiência para várias cidades do país. As oportunidades são para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Florianópolis, Manaus, Belém, São Luís, Recife e Goiânia. As vagas ofertadas contemplam a possibilidade de trabalho no formato home office (com ajuda de custo), híbrido (sendo dois dias de trabalho remoto) ou presencial, dependendo da área selecionada:

Relacionamento com o Cliente, Tech, Comercial/Lojas, Engenharia ou Administrativo. No dia 17 de outubro, a companhia promoverá uma feira, em formato virtual, para apresentar a empresa, benefícios e oportunidades. Os interessados precisam se inscrever até o dia 13 de outubro pelo link e serão convidados para o processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência, que será realizado posteriormente.

“Como uma empresa inclusiva, queremos ter todos na Vivo e, para isso, abrimos com frequência vagas afirmativas, como essas. Mas nossa preocupação vai além da etapa de contratação. Queremos garantir que nossos talentos com deficiência se sintam acolhidos. Por isso, capacitamos e sensibilizamos todos os nossos gestores e colaboradores sobre a importância da diversidade em nossa companhia”, destaca Ana Cecilia Simões, Diretora de Talentos da Vivo.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter o mínimo de 18 anos, ensino médio completo e conhecimentos em informática. Estar cursando ou ter ensino superior completo serão considerados diferenciais. Além disso, a Vivo busca características da cultura digital colaborativa da companhia, como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade. A empresa oferecerá um programa de capacitação, focado em seus produtos e serviços.

O salário oferecido é compatível com o mercado e os selecionados contarão ainda com pacote de benefícios diferenciado, contemplando assistência médica (sem coparticipação para o titular), assistência odontológica, VR/VA, vale transporte, seguro de vida, e também descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos, e day off de aniversário.

Diversidade e inclusão na Vivo

Desde 2018, a empresa possui um sólido programa, o Vivo Diversidade, pautado nos pilares de Gênero, LGBTI+, Raça e Pessoas com Deficiência para assegurar uma cultura mais inclusiva e um ambiente mais diverso e representativo.

No pilar de Pessoas com Deficiência, a companhia vem promovendo vagas afirmativas. Somente este ano, por exemplo, já contratou mais de 300 talentos com deficiência. Além disso, a preocupação da empresa é garantir que seus treinamentos internos sejam cada vez mais acessíveis. Dessa forma, as capacitações contam com adaptação de vídeos com legendas e posts com autodescrição, além de turmas dedicadas a colaboradores com deficiência visual. A companhia criou também um squad de acessibilidade e inclusão para melhorar a experiência do público interno e clientes da Vivo. O projeto tem a participação de dez colaboradores com deficiência, que, com sua vivência, contribuem na construção de sistemas mais inclusivos.