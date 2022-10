shutterstock Setor de serviços em São Paulo cresce em 2022

O setor de serviços cresceu 11,1% no primeiro semestre deste ano na cidade de São Paulo, na comparação com o mesmo período do ano passado, informou hoje (4) a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo (FecomercioSP).

O faturamento do setor atingiu R$ 313,4 bilhões nos 6 primeiros meses do ano, uma diferença de R$ 31,2 bilhões em relação ao mesmo período de 2021.

Segundo a federação, a alta foi puxada por um crescimento de 150,5% no faturamento do setor de turismo. Para a entidade, a volta dos eventos de negócios, como feiras e convenções, além da oferta gastronômica, impactou positivamente nos resultados do primeiro semestre.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Segundo a federação, a alta foi puxada por um crescimento de 150,5% no faturamento do setor de turismo. Para a entidade, a volta dos eventos de negócios, como feiras e convenções, além da oferta gastronômica, impactou positivamente nos resultados do primeiro semestre.

Para a entidade, apesar dos dados serem extremamente positivos, o cenário ainda é de incertezas, por causa da manutenção dos preços altos, dos juros elevados e do volume grande de pessoas endividadas."A conjuntura, ao permitir otimismo, também exige dos empresários do setor ajustes nos investimentos e nas despesas de acordo com o movimento do fluxo de caixa, além das reduções dos custos e de novas dívidas", recomenda a Fecomercio.