Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mais de cinco milhes de MPEs fecharam agosto no vermelho

A região Sudeste é a que mais abriga micro e pequenas empresas (MPEs) com contas em atraso no Brasil, revela o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, divulgado nesta sexta-feira (30).



O Brasil fechou o mês de agosto com 5.540.767 de micro e pequenas empresas inadimplentes, de acordo com o indicador. Destas, 53% estão no Sudeste, 16,4% no Sul, 16,3% no Nordeste, 9% no Centro-Oeste e 5,3% no Norte.

O estado de São Paulo foi o líder de pequenos negócios no vermelho em agosto, com 1,8 milhão de empresas.

O número total brasileiro é 0,1% menor que o registrado em julho. Para Luiz Rabi, o economista da Serasa Experian, a queda ainda é tímida e ainda traz um sinal de alerta para as empresas. "Elas precisam ter em mente que a alta inflação impacta o bolso dos brasileiros e, consequentemente, os negócios pela diminuição no poder de compra. Por isso, a dica é cortar custos desnecessários e negociar despesas sempre que possível", afirma.



Na comparação por setor, empresas no ramo de Serviços foram as mais inadimplentes em agosto (52%), seguidas pelas atuantes no Comércio (39,5%).