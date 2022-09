Redação 1Bilhão Educação Financeira Medida da ANS visa a proteção dos consumidores.

Nesta sexta-feira (30), 70 planos de saúde serão interrompidos por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) após 38 mil reclamações de beneficiários registradas durante o segundo trimestre deste ano.

A lista de planos foi divulgada na última segunda-feira (26) pela agência e faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, programa que regula a qualidade do setor. Foram 13 empresas afetadas e, entre os 70 planos cancelados pela ANS, 45 eram comercializados pela Amil.

De acordo com a agência, a suspensão será revertida caso as operadoras apresentarem melhora durante o monitoramento de desempenho do próximo trimestre. Ao todo, serão 1.664.068 beneficiários ficam protegidos com a medida da ANS plea medida que garante o bem estar do consumidor.

Junto aos planos cancelados, também foi divulgado uma lista de reativados que poderão ser comercializados novamente. A lista completa está no site da agência .

As reclamações registradas enquadravam a falta de regulagem de prazos para exames, consultas e cirurgias. O descumprimento da cobertura assistencial também foi citado na decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Confira lista dos planos cancelados

FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA



473362152UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO

473363151UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM

473380151NOVO UNIVIDA I - ENFERM

481093187UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - ENFER



UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA



485570201NACIONAL ADESAO POS - ENF





AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A.



456774089ESSENCIAL PLUS V P

456777083ESSENCIAL V

456782080MASTER V P

473138157ESSENCIAL III - P ADESÃO

UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL



468497134EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.



462796102Amil Blue IV Nacional PJ QP

467876121STAR - PME

471208141Dental 200 Nac PJCE Doc R

472821141Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE

472831149Amil 700 QP Nacional R PJCA

472840148Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE

472929143Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA

472930147Amil 400 QC Nacional R PJCA

472932143Amil 400 QP Nacional R PJCA

472937144Amil 400 QC Nacional R PJCE

472942141Amil 500 QP Nacional R PJCE

475219158Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a

475231157Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a

475249150Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE a

475629161Medial 400 Nac QP PJCE Copart R a

475739164NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA

475741166NEXT Mun São Paulo QC PJCE

477099164NEXT PLUS RM RJ QC PJCE

481730183Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ

481907181Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM PJ

482561196Amil Fácil 50 QC RJ GM2 PJ

483754191Amil Fácil S60 QC SP GM PJ

483758194Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ

483762192Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ

483763191Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ

483771191Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ

483778199Amil S380 QC Nac R PJ

483779197Amil S380 QC Nac R Copart PJ

483780191Amil S380 QP Nac R PJ

483802195Amil S450 QP Nac R PJ

483803193Amil S450 QP Nac R Copart PJ

483815197Amil S750 QP Nac R Copart PJ

485419205Amil Fácil S60 QC RJ GM PJA

485427206Amil S380 QP Nac R PJA

485429202Amil S380 QC Nac R PJA

485442200Amil Fácil S60 QC SP GM PJA

486041201Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ

486042200Amil Fácil S40 QC SP GM PJ

486046202Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ

486050201Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ

486409203Amil CO430 QP Nac Copart PJ

486797201Amil One S1500 QP Nac R PJ

486834200Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ

488422211Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ

489859211Dental E80 Nac R PF

UNIHOSP SAÚDE LTDA



478744177Executivo 700 Senior Enfermaria

SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.



456407073RUBI

461072095ORION

461073093ESMERALDA

468576138ESSENCIAL

SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES



452563049SAUDE CLASSICO II

BIOVIDA SAÚDE LTDA.



477617178BV-SÊNIOR/Enf/SP

477627175BV-PF/Fam/Enf/SP/ABC

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA



468339131Agile Standart IF

479976183SELECTION CA 200 Standard

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE



412293993Santa Casa Saúde-C/Franquia-Mod.Especial-RG

412303994Santa Casa Saúde-S/Franquia-Mod.Especial-RR

HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA

478241171PLANSAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL SEM CO-PARTICIPAÇÃO

SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.