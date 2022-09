iStock Governo fecha agosto no vermelho

As contas do governo federal encerraram o mês de agosto com déficit primário de R$ 49,97 bilhões, informou a Secretaria do Tesouro Nacional nesta quinta-feira (29).



Os três componentes da conta, Tesouro, Banco Central e Previdência, apresentaram resultados negativos. Em comparação com o mês de julho, as contas do governo apresentam piora - na ocasião, o saldo foi positivo, de R$ 18,86 bilhões.

Para um mês de agosto, este é o segundo pior resultado histórico, perdendo apenas para 2020. A série começou a ser registrada em 1997.

De acordo com o Ministério da Economia, o déficit divulgado nesta quinta-feira é resultado, entre outros fatores, do pagamento de precatórios, aumento dos gastos com o Auxílio Brasil e do acordo entre União e Município de São Paulo pela posse do Campo de Marte, que custou R$ 23,9 bilhões.

Já no acumulado do ano, as contas do governo estão com saldo positivo de R$ 22,2 bilhões, resultado melhor que o do ano passado. No mesmo período de 2021, o saldo era negativo, de R$ 82,1 bilhões.



De acordo com os cálculos do governo, a expectativa é que o Brasil encerre o ano no azul, com superávit de até R$ 40 bilhões.