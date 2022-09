José Cruz/Agência Brasil Roberto Campos Neto contrariou Bolsonaro e creditou Pix aos funcionários do Banco Central

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, desmentiu o presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o Pix é uma conquista dos funcionários do BC. A declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29) para divulgar os resultados da inflação no último semestre.

Segundo Campos Neto, os estudos para o desenvolvimento do sistema de pagamentos iniciaram antes mesmo dele assumir o comando do BC, em fevereiro de 2019. A iniciativa, de acordo com sindicatos dos funcionários do Banco Central, foi pensada 2018, ainda na gestão de Michel Temer e com Ilan Goldfajn na presidência da entidade monetária.

"Tinha ocorrido um grupo de trabalho sobre pagamentos instantâneo antes da minha chegada. Tinha sido feito um resumo sobre o que o grupo de trabalho tinha concluído e o grupo de trabalho tinha concluído que tinha benefício de ter um programa instantâneo bem feito, que isso geraria melhora na intermediação financeira. A gente começou a falar da agenda de inovação e em algum momento entendeu que os pagamentos instantâneos deveriam ser prioridade", afirmou Campos Neto.

Bolsonaro tem usado o Pix para alavancar a sua campanha presidencial. Na última propaganda eleitoral do ano, nesta quinta-feira, o candidato do PL afirmou que o sistema de pagamentos foi uma criação de seu governo. Na realidade, o Pix foi criado em 2018, mas foi lançado apenas em outubro de 2020.

Campos Neto admitiu que a equipe do Banco Central agilizou a implementação do Pix durante a pandemia e valorizou os funcionários ao dizer que o sistema é uma “conquista dos funcionários”.

"Nas primeiras reuniões, o prazo para o projeto Pix era 2023. A gente acelerou, trabalhou durante a pandemia, a equipe do Banco Central trabalhou dia e noite durante a pandemia para fazer o Pix funcionar. A gente tinha o desafio de fazer em novembro de 2020", disse.

"O Pix é uma conquista do Banco Central, dos funcionários do BC, e o Pix tá só no começo. Tem muito mais coisa para acontecer. Somente vendo o Pix funcionando, você não enxerga que por baixo dessa estrutura que a gente tá vendo hoje tem muito mais coisa para aparecer. O Pix vai continuar existindo quando eu não estiver aqui. O Pix não foi um projeto meu, é um projeto do Banco Central", concluiu.