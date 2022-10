Reprodução Moeda em papel deixará de circular nesta sexta-feira e será trocada por cédulas de plástico

A partir desta sexta-feira (30), a Inglaterra não aceita mais pagamentos em cédulas de papel. As notas antigas foram substituídas por novas, feitas de plástico, e a semana foi de correria para os britânicos que ainda tinham o dinheiro antigo. No Brasil, quem tinha as libras em casa também foi atrás das casas de câmbio, mas a maioria já não comprava a cédula de papel há aproximadamente um mês.

Mesmo as corretoras que não compravam mais as cédulas informaram que houve uma intensificação na procura de pessoas iam diariamente às lojas exclusivamente para se livrar das notas que não valem mais.

Ontem, apenas três das dez casas de câmbio de São Paulo ainda compravam as cédulas de papel, e uma delas vai interromper a venda amanhã. Quem deixou para a última hora acabou se deparando ainda com valores bem mais baixos que a cotação atual da libra esterlina.

A corretora Sky, na Mooca, informou que na manhã desta quinta-feira o valor da cotação da libra nas cédulas de papel era de R$ 4,40, frente aos R$ 5,39 da cotação da moeda no mesmo momento, uma diferença de 18,37%.

Na DayCâmbio, na Paulista, a moeda antiga valia ainda menos: R$ 3,89, enquanto a cotação da libra era de R$ 5,21, uma perda de 25,33%. Os valores já consideram o Imposto de Operações Financeiras (IOF).

A política das casas de câmbio não é de trocar as cédulas, o que ainda pode ser feito na Inglaterra por correntistas em bancos e nos correios britânicos. Aqui, só é possível vendê-las.

Segundo a DayCâmbio, as pessoas começaram a buscar a venda das notas após a morte da Rainha Elizabeth II, no dia 8 de setembro.

"Começou assim que a rainha faleceu, porque isso fez com que as pessoas se lembrassem de trocar as moedas, muita gente tinha esquecido dessa data [limite para uso das cédulas]. A Inglaterra ficou em evidência no noticiário. Uma média de 10, 11 pessoas passaram a vir até a loja para trocar, fora as que ligam pesquisando preços", disse um funcionário.

As notas de papel que ainda circulavam na Inglaterra eram de 20 e 50 libras. A estimativa é de 360 milhões de notas antigas em circulação no país, sendo quase 6 bilhões de libras (R$ 34 bilhões) em cédulas de 50 libras e outros 5 bilhões de libras (R$ 28 bilhões) em cédulas de 20 libras.