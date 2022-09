Pixabay Libra esterlina

Os britânicos terão até a próxima sexta-feira (30) para trocar ou gastar as cédulas antigas de libra estrelina. São 360 milhões de notas, ou aproximadamente 11 bilhões de libras (o equivalente a R$ 62,8 bilhões) feitas de papel que devem ser substituídas pelo dinheiro em plástico. A notícia foi divulgada pelo banco central do país, o Bank of England.



O Reino Unido passa por uma mudança no dinheiro vivo da união. Antes, as cédulas impressas pelo governo eram feitas de papel, porém a partir da próxima semana só serão aceitas as novas cédulas feitas de plástico.

O modelo já é adotado no Canadá e, de acordo com o Bank of Canada, as notas são mais duráveis e praticamente impossíveis de serem falsificadas. Elas também resistem a mudanças extremas de temperaturas e possuem detalhes reflexivos à luz. Durante o ano de 2000, foram impressas notas brasileiras de R$ 10 feitas com o material, porém O alto custo impediu que continuassem a serem produzidas

Para realizar a troca, os consumidores podem trocar as notas de papel pelas novas de plástico na sede do Bank of England ou as enviando pelos correios britânicos. Outra opção é depositar os valores em suas contas bancárias antes da data limite.

Após a morte de Elizabeth II, o país passará por outra troca em suas cédulas locais. Seguindo a tradição do país, o banco central britânico terá dois anos para trocar as notas com a rainha e passará a estampar o atual rei Charles III.

A libra esterlina registrou, nesta sexta (23) uma queda de 3%, a US$ 1,09 e atingiu seu menor patamar em comparação a moeda americana desde 1985.