Pedro Ventura/Agência Brasília Gás de cozinha deve custar R$ 49,19 para as distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (22) que vai reduzir em 6% o preço do gás de cozinha a partir desta sexta-feira (23). O preço passará de R$ 52,34 para R$ 49,19, uma redução de R$ 3,15.

Segundo a petroleira, a redução se deve a volatilidade de cotações do dólar e petróleo, além de corresponder com a política de preços da estatal. O valor de cada quilo do botijão será de, em média, R$ 3,78.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, disse a empresa, em comunicado.

Essa é a segunda vez que a Petrobras reduz o preço do gás de cozinha em dez dias. No último dia 12 de setembro, a estatal ajustou em 4,7% para baixo o preço do GLP.

A redução ao consumidor, entretanto, não deverá impactar como esperado. O valor médio do botijão ainda está acima de R$ 100, segundo a ANP, e deve se manter nesse patamar nas próximas semanas.

A dez dias das eleições, a Petrobras prepara uma série de reduções nos preços do gás de cozinha e combustíveis para tentar alavancar a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL). A empresa preparada as quedas em doses homeopáticas até o fim da próxima semana.