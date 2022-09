Pedro Ventura/Agência Brasília Preço do gás de cozinha para distribuidoras cai 4,7% nesta terça

O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, criticou a queda anunciada pela Petrobras no preço do gás de cozinha . Segundo ele, a decisão é resultado da proximidade das eleições.

“Pressionada pelo calendário eleitoral, a gestão da Petrobras virou instrumento de campanha política às vésperas das eleições, passando a reduzir o intervalo de rebaixamento dos preços dos combustíveis. A queda no preço do gás de cozinha, anunciada nesta segunda-feira, 12, segue essa mesma estratégia", disse

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"A vinte dias do pleito, o governo corre atrás do prejuízo depois de três anos e oito meses de altas recordes nos preços dos derivados, reajustados com base na equivocada política de preço de paridade de importação (PPI). Somente no gás de cozinha, a alta de preço nas refinarias foi de 119,1% ao longo do período Bolsonaro, levando a camada mais pobre da população a lançar mão de lenha para cozinhar, enfrentando graves riscos de acidentes. Enquanto isso, o salário mínimo, sem aumento real, teve reajuste de apenas 21,4% no atual governo”, completou.

A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço do gás de cozinha para as distribuidoras em 4,72% a partir desta terça-feira (13). Com a queda, o preço do botijão de 13kg deverá ser R$ 52,34.

É a segunda redução consecutiva no preço do GLP, também conhecido como gás de cozinha. Em abril deste ano, houve uma queda de R$ 0,25 no valor do kg. Antes, no entanto, os preços mantinham trajetória de alta. Em julho do ano passado, houve aumento de 6%; em outubro de 7,2% e em março deste ano de 16,1%.