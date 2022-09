Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Combustível segue caindo no Brasil no início de setembro, segundo a ANP

Os preços da gasolina e diesel registraram queda nos postos na semana passada, de acordo com pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os dados foram divulgados na noite desta segunda-feira (12).

O preço médio da gasolina passou de R$ 5,17 para R$ 5,04. É um recuo de 2,51%. No último dia 2 de setembro, a Petrobras, em sua quarta redução desde julho, baixou o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras. O valor passou de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro. Foi uma redução de R$ 0,25 ou 7,08%. Segundo a estatal, foi a maior queda desde 21 abril de 2020, quando houve corte de 8%.

No caso do diesel, o valor médio caiu de R$ 6,90 para R$ 6,88. É uma queda de 0,28%.

Preço do GLP teve alta semana passada

Já o preço do gás de botijão (GLP), que teve queda anunciada nesta segunda-feira pela Petrobras, teve leve alta, passando de R$ 111,57 para R$ 111,91, na semana passada.

Nesta terça-feira (13), o preço do gás de cozinha será reduzido pela Petrobras em 4,7% , informou a estatal.