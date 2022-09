Divulgação/Bassar Pet Food Bassar Pet Food, empresa de alimentos para cães

Cinco empresas de alimentos para cachorros foram notificadas pelo Procon RJ por uma contaminação que pode ter matado diversos cachorros no estado. Foram registradas cerca de 50 mortes após a ingestão de alimentos contaminados entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) detectou uma substância considerada tóxica nos alimentos contaminados. As empresas já tiveram de recolher diversos lotes após a determinação da pasta, e outras autoridade como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a polícia estadual carioca também identificaram a presença de mono-etilenoglicol em diversos lotes.

O ministério determinou na última quarta-feira (21) o recolhimento de todos os lotes das cinco empresas pela suspeita de contaminação citando a "suspeita fundamentada de ocorrência de produtos contaminados" e "riscos iminentes à saúde de animais".

Em seu texto, a pasta explica a utilização das substâncias e como elas podem ter reagido na produção dos petiscos. O propilenoglicol, que foi encontrado no alimento, é permitido para a alimentação animal. Contudo, a contaminação pelo composto monoetilenoglicol o transformou em impróprio para o consumo dos pets. O primeiro elemento é usado em alimentos para mantê-los úmidos, e o último é utilizado para transformar o produto resistente ao frio.

As empresas investigadas no Rio de Janeiro são Bassar Indústria e Comércio, FVO Brasília Indústria e Comércio de Alimentos, Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais, Petitos Ind e Com de Alimentos para Animais e Upper Dog Comercial.

As marcas terão de esclarecer sobre a produção dos alimentos para o Procon RJ sobre o número de vendas de lotes contaminados, quem foram os compradores dos produtos e se haverá alguma medida para aqueles que foram afetados pelos petiscos impróprios para o consumo para cães. As reclamações dos clientes e as vendas para fora do estado também terão de ser entregues à entidade.

A fábrica da Bassar Indústria e Comércio Ltda em Guarulhos (SP) foi interditada no início do mês e foi determinado pelo Mapa o recolhimento de todos os lotes de produtos da empresa pelo país devido a suspeitas de contaminação.