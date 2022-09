Arquivo/ Agência Brasil Mais de 20 investidores devem disputar controle do maior porto da América Latina

O governo federal espera iniciar a privatização do Porto de Santos, o maior da América Latina, até dezembro e acredita no interesse de pelo menos 20 investidores. A informação foi dada pelo secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Bruno Eustáquio.

Segundo o secretário, as documentações com informações sobre o certame já foram enviadas ao Tribunal de Contas da União (TCU). A pasta sugere a venda de participação acionária do Porto de Santos e entrega de um novo contrato de concessão com prazo de 35 anos e renováveis por mais cinco.

"Está caminhando. A parte final da documentação foi encaminhada ao TCU. A previsão é que tenhamos a licitação mais para o fim do ano", declarou.

"Temos trabalho com o TCU e vamos ouvir o mercado, mas a espinha dorsal está bem ancorada no modelo da Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo) que já foi privatizada".

Aos jornalistas, Eustáquio ainda confirmou que se reunirá com potenciais investidores na próxima semana. O secretário ressaltou que disputa pela autoridade portuária deve ser intensa e garante a participação de empresas de diversos setores.

"A gente espera muita competição nesse processo de alienação das ações da autoridade portuária combinado com o contrato de concessão. Temos sido procurados por inúmeros agentes nacionais e estrangeiros e o apetite é grande entre potenciais interessados", disse.