Reprodução/Twitter Mistura Láctea, comercializada pela Nestlé Brasil

O Procon-SP notificou nesta quarta-feira (21) a Nestlé Brasil sobre as embalagens dos produtos leite condensado tradicional e a mistura láctea condensada à base de soro de leite e amido. O órgão de defesa ao consumidor exigiu explicações sobre a semelhança nas prateleiras.



De acordo com a entidade, produtos como a "Mistura Láctea Condensada De Leite, Soro De Leite e Amido – Moça" ou a "Mistura De Creme De Leite – Moça" podem enganar o consumidor na hora da compra.

"O creme de leite original e o leite condensado Moça são produtos da marca tradicionais e conhecidos no mercado de consumo e os itens são comercializados em apresentação bastante semelhante aos originais e que podem confundir o consumidor", afirma a entidade.

"Os produtos podem induzir o consumidor ao erro, levando-o a achar que está comprando e consumindo outro produto, como o caso da bebida láctea à base de soro de leite, por exemplo".

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Estes produtos começaram a ser comercializados em 2022 como alternativas ao Leite Condensado e o Creme de Leite por conta da alta dos preços nos produtos lácteos. Este ano, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou um aumento de 28,03% no leite longa vida.

A decisão espera da Nestlé documentos com as informações, materiais publicitários e as tabelas nutricionais dos produtos em questão. O Procon espera os detalhes sobre as características de cada produto lácteo da marca, com a explicação das diferenças entre os produtos comercializados.

A empresa terá até 26 de setembro para responder a notificação. A entidade também chegou a alertar outras 10 empresas no estado sobre a venda de produtos lácteos semelhantes.

Em nota, a Nestlé Brasil afirma que recebeu a notificação e deverá prestar todos os esclarecimentos para a entidade. "A Nestlé reforça ser uma empresa ética, que cumpre todos os requisitos das legislações em vigor, incluindo aquelas que se referem à composição e rotulagem de alimentos, bem como sua respectiva publicidade".

As outras empresas notificadas: