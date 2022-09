Yeferson Perez Bitcoin cai ao menor nível desde 2020 com nervosismo por possível alta dos juros nos EUA

A possibilidade do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos) elevar a taxa de juros derrubou o Bitcoin nesta segunda-feira (19) para o menor patamar desde 2020.



A principal criptomoeda chegou a cair 7,4% e estava sendo negociado a US$ 18.370 nesta manhã em Londres. O Ether, segundo maior token, acompanhou a queda em 6,6%, lutando para manter a marca de US$ 1.300, mas já bate a mínima dos últimos dois meses. Moedas como XRP e Polkadot registraram perdas mais pesadas.

No total, o valor de mercado dos tokens digitais caiu mais de US$ 70 bilhões nas últimas 24 horas, para US$ 941 bilhões, distante do pico de US$ 3 trilhões em 2021, segundo dados da CoinGecko.

O Fed se reúne nesta quarta-feira (21) para decidir sobre a taxa de juros, numa onda de aperto monetário que deve se estender da Europa até a América para tentar controlar a inflação.

Custos de empréstimos mais altos estão minando a liquidez da qual o setor de criptomoedas depende.