A distribuidora de energia vai parcelar dívidas de inadimplentes



A Enel Rio lançou uma campanha de parcelamento de dívidas para clientes que estão inadimplentes há mais de 61 dias. Com redução de taxas, a empresa vai permitir o parcelamento das faturas acumuladas em até 24 vezes no cartão de crédito. Para ter acesso a essas condições de pagamento, os clientes também devem acessar o site da distribuidora.

Com validade até o fim de setembro, o parcelamento poderá ser feito independentemente do valor da dívida ou da quantidade de faturas em aberto.

Além disso, a partir de agora, os clientes da distribuidora também poderão pagar a fatura da Enel Rio utilizando o cartão de crédito. A modalidade já está disponível na Agência Virtual, por meio do site .

Como funciona o pagamento de dívidas

Para conseguir realizar o pagamento com as condições da campanha, o cliente deve acessar a Agência Virtual, no site da Enel, e buscar a opção Contas e, em seguida, Pagamento com cartão de crédito.

O usuário terá acesso ao histórico de faturas em aberto e volume de dívida. O próximo passo é selecionar as contas que deseja parcelar e clicar em "pagar com cartão de crédito", adicionando as informações do cartão e selecionando a quantidade de parcelas.

A taxa reduzida é cobrada pelo parcelamento no cartão de crédito, e não sobre o valor da conta de energia e que somente terão redução de taxas as contas vencidas há mais de 61 dias. Após a conclusão, os valores das parcelas serão cobrados diretamente na fatura do cartão de crédito. Para pagamentos não parcelados no cartão de crédito, não haverá incidência de taxas.