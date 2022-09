Redação EdiCase Empreendedorismo: 5 dicas para se destacar da concorrência

De acordo com o levantamento realizado pelo Sebrae, em 2021, o Brasil registrou mais de 3,9 milhões de empreendimentos formalizados como micro e pequenas empresas ou microempreendedores individuais (MEIs), um crescimento de 19,8% em comparação ao ano anterior. Com mais produtos e empresas procurando uma brecha no mercado para conquistar novos clientes, é imperativo encontrar maneiras para se destacar entre eles.

Ainda que seu negócio seja semelhante ao do seu concorrente, é possível se diferenciar com algumas estratégias simples. Pensando nisso, a Printi, gráfica online especializada em personalização e pioneira nas práticas de Web2Print e Web2Pack no Brasil, trouxe dicas para seus clientes se destacarem. Confira!

1. Público-alvo

Para conseguir bons resultados é necessário entender qual a mensagem e para quem que seu negócio está passando, e para quem está sendo comunicado. Ou seja, sem um público-alvo, a venda ficará mais difícil. Por isso, pergunte, analisando seu negócio, “para quem meu produto foi feito?”.

2. Experiência do cliente

Experiência do Cliente, ou Customer Experience (CX), é o nome que se dá para o conjunto de percepções e impressões que um consumidor possui sobre uma determinada empresa após interagir com ela. Pode parecer algo pequeno, mas a experiência do cliente é um grande diferencial quando ele for realizar novamente a tomada de decisão de compra. Os consumidores atuais buscam por um diferencial na hora da compra, desde um adesivo personalizado em sua encomenda até um flyer.

3. Branding

Branding refere-se a todos os itens relacionados à marca de uma empresa, como nome, imagens ou ideias a ela associadas, incluindo slogans, símbolos, logotipos e outros elementos de identidade visual que a representam ou aos seus produtos e serviços. Muitas vezes o branding é utilizado como uma estratégia para captar novos clientes e, é claro, mantê-los. Por esse motivo, ter uma identidade visual forte, a que seus clientes se conectem, é fundamental para não se tornar apenas mais um negócio em seu nicho.

4. Redes sociais

Não existe mais tempo para ficar fora das mídias sociais. A pandemia foi um grande divisor de águas no mercado, diversos negócios migraram para redes e as plataformas criaram ferramentas para receber essas marcas. De acordo com o estudo realizado pela Social Commerce, 74% dos brasileiros realizam suas compras lá. Com o mundo digitalizado, o Instagram virou a principal vitrine do seu negócio !

5. Estude

Sempre esteja estudando, não apenas as tendências e o que o seu cliente procura, mas também o mercado. Fique atento às mudanças para conseguir sair na frente da concorrência.

Por Printi

Empresa que utiliza a tecnologia para descomplicar a vida dos empreendedores na hora de personalizar. Fundada em 2012, a companhia é pioneira nas práticas de Web2Print e Web2Pack no Brasil e tem como principal investidor a Cimpress, grupo presente em mais de 20 países, responsável por operar organizações que oferecem customização em massa para diversas tiragens. Como representante brasileira dessa atuação, a Printi tem como objetivo ajudar clientes de diferentes portes, principalmente os que estão começando a profissionalizar seus negócios.