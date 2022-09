Joelma Silva/Moyra Nascimento/GECOM/PMB Jovens tiveram aula de empreendedorismo

A cidade de Bezerros (PE) recebeu nesta terça-feira (13) o "Encontro ENE - Educação que faz acontecer". A cidade foi escolhida como piloto para para o desenvolvimento do Projeto "Empreendedorismo na Escola", uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), através do Instituto Êxito de Empreendedorismo. O objetivo da iniciativa é fomentar a cultura do empreendedorismo em sala de aula e despertar o protagonismo dos estudantes.



No encontro desta terça-feira, foi promovida uma aula show sobre empreendedorismo com foco no despertar de habilidades empreendedoras dentro da sala de aula, a partir das lições aprendidas durante o curso e dos exemplos de vida dos palestrantes que participaram do encontro.

O momento foi conduzido pela prefeita Lucielle Laurentino, juntamente com o ex-juiz federal e procurador do trabalho, atualmente presidente do Grupo Ser Educacional e CEO nacional do Êxito, Janguiê Diniz, o sócio da Pitang Agile It e Ensinar Tecnologia e sócio-fundador e vice-presidente do instituto, Cláudio Castro, e o reitor do Centro Universitário Carioca (UniCarioca), presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e também vice-presidente do Êxito, professor Celso Niskier.



"A educação tem o poder de mudar a vida das pessoas e, com isso, mudar o mundo", destacou a prefeita de Bezerros, Lucielle Laurentino. "Através do Projeto Empreendedorismo na Escola, estamos plantando uma semente capaz de despertar no coração desses adolescentes o sonho de acreditar que é possível ir além. Afinal, aqui estão os próximos empresários, empreendedores e presidentes da República. Hoje, o Brasil olha para Bezerros, para nossos jovens protagonistas, nossa cultura e nossa gente, por isso, esperamos que mais projetos cheguem para dar oportunidade ao nosso povo e para garantir um futuro melhor para todos nós", continuou.

O curso "Lições de empreendedorismo para o alcance de uma educação emancipadora e transformadora" faz parte de um projeto de cooperação técnica entre a Unesco Brasil e a Prefeitura Municipal, através do Instituto Êxito, para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras na escola, com o uso de ferramentas inteligentes.

"Estou muito feliz em estar aqui com vocês, acolhendo a primeira turma desse projeto no Brasil", afirmou Janguiê Diniz, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. "Hoje, vocês têm a oportunidade de aprender sobre como ser um empreendedor, não só para vocês, mas para a comunidade, cidade, país e até o mundo. Empreendedorismo é transformar pensamento em ação, é acreditar em si mesmo. A educação é um instrumento transformador e libertador, é poder e soberania".



O projeto

Em Bezerros, mais de 120 estudantes do ensino fundamental e médio foram selecionados para participar do projeto. Ao todo, serão 16 lições empreendedoras, pautadas nos pilares de uma educação emancipadora, plano de negócios, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e visão empreendedora, com certificação ao final do curso. A carga horária é de duas horas por lição. Na prática, cada estudante desenvolve suas competências pessoais, técnicas, gerenciais e sociais para aplicar ao seu plano de negócio.

"Esse projeto é importantíssimo porque nos faz ter uma visão empreendedora, enquanto estudantes do ensino médio. Muitos querem montar seu próprio negócio e essa é uma oportunidade sem igual para que possamos fazer nossos sonhos acontecerem", comentou Victor Monteiro, estudante do ensino médio e participante do projeto.



As aulas tiverem início no dia 13 de agosto e o curso dura quatro meses. Os encontros são quinzenais, sempre aos sábados. Todos os estudantes já receberam o kit com o material de estudo.

Além da prefeita Lucielle Laurentino, da vice-prefeita Socôrro Silva e dos secretários municipais, participaram do encontro desta terça-feira Janguiê Diniz, Cláudio Castro, o reitor do Centro Universitário Carioca (UniCarioca) e presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Celso Niskier, o ex-ministro da educação, Mendonça Filho, bem como empresários locais, representantes de entidades, dirigentes educacionais e empreendedores bezerrenses.



Fruto da educação pública e com vasta experiência em projetos de educação, tanto de organizações sem fins lucrativos quanto empresas e iniciativas públicas e privadas que desenvolvem projetos inovadores voltados para o campo educacional do país, a prefeita Lucielle Laurentino viabilizou junto à Unesco e ao Instituto Êxito, a implantação do projeto piloto de "Empreendedorismo na Escola" no município, oferecendo aos estudantes do ensino fundamental e médio, da rede pública e privada, a oportunidade de empreender dentro da sala de aula. Por seu protagonismo, atuação social e liderança pública, Lucielle foi reconhecida como embaixadora oficial do empreendedorismo educacional pelas entidades envolvidas no projeto.