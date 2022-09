Jorge William/Agência O Globo O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante reunião do Brics em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (13) que segue negociando com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a compra de diesel mais barato, como parte da sua tentativa de reduzir o preço dos combustíveis.



Em julho, Bolsonaro chegou a dizer que a negociação estava "quase certa" , prometendo a chegada do combustível em aproximadamente dois meses.

"Estamos negociando com Putin o fornecimento de diesel mais barato", disse Bolsonaro em entrevista ao Programa do Ratinho, no SBT, atribuindo a tratativa ao ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, e ao presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade.

Segundo o presidente, se for concretizada, a compra de diesel russo terá impacto na inflação, pois reduz o frete, e, consequentemente, o preço dos gêneros alimentícios.

A Rússia enfrenta sanções internacionais desde a invasão da Ucrânia e tem tido dificuldades de exportar seus combustíveis fósseis. Na Europa, discute-se um teto de preço para o gás russo.

O governo Bolsonaro ignora as sanções e já garantiu o fornecimento de fertilizantes da Rússia durante o período da guerra.

Na entrevista, Bolsonaro também sinalizou a impossibilidade de votar uma reforma tributária neste ano, apesar da promessa de Guedes.

"Se a gente ganhar a eleição, pode ter reforma tributária e administrativa juntas até o fim do ano", declarou o ministro no mês passado ao responder perguntas durante fórum sobre desoneração da folha de pagamento do Instituto Unidos Brasil (IUB).

O ministro afirmou que caso a reforma tributária avance de fato, poderá subsidiar o aumento no Auxílio Brasil e a atualização do Imposto de Renda.