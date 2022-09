Redação IBGE abre novo concurso com 8,2 mil vagas para Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta quarta-feira (14) inscrições para um novo processo seletivo para o Censo 2022. Estão sendo oferecidas 7.795 vagas para recenseador e 435 para agentes censitários municipais ou supervisores. O prazo vai até sexta-feira (16).

A previsão é que o contrato de trabalho para recenseador dure três meses e a remuneração é variável, dependendo da produtividade do trabalhador. Já o contrato para os agentes censitários deverá durar cinco meses, com vencimentos de R$ 1.700 para supervisor e R$ 2.100 para municipal.

A inscrição é gratuita. Outras informações serão divulgados no site do IBGE .

Para os recenseadores, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário. A jornada de trabalho recomendada é de, no mínimo, 25 horas semanais. O pré-requisito é ter ensino fundamental completo e participar do treinamento. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.

Já para os agentes censitários supervisores, a remuneração é de R$ 1.700. Os municipais vão receber R$ 2.100. Nos dois casos, a jornada de trabalho será de oito horas diárias. É preciso ter ensino médio completo. A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até cinco meses, podendo ser prorrogado.

Além disso, os contratados também recebem auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.