Divulgação/iG Podcast vai discutir a construção sustentável no Brasil e os desafios para um ramo imobiliário mais verde

Uma construção civil mais sustentável está entre os maiores desafios do país e uma das principais metas para a melhoria ambiental para os próximos 10 anos. Esse será o tema do podcast iGdeias desta terça-feira (13), a partir das 12h.

Dados da Greenbuilding Council Brasil mostram que o Brasil é o quinto país no mundo em obras verdes certificadas. Segundo a pesquisa, 31 obras sustentáveis estão em fase inicial no país, sendo 19 no interior.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O levantamento ainda mostra que a construção verde não se abateu com a chegada da pandemia de Covid-19 no país. Entre 2019 e 2021, o mercado de construção sustentável cresceu 101%.

Para debater o tema, o episódio desta semana do podcast iGdeias conta com a participação do diretor de Sustentabilidade da CTE, Rafael Lazzarini, além do colunista do portal iG e head em inovação, Rafael Vaisman. A apresentação será feita por João Revedilho, repórter do iG.

O episódio será transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook do iG. A gravação estará disponível, na sequência, no Spotify.