Mubadala amplia oferta para comprar a Zamp, que opera o Burger King Brasil

O Mubadala Capital aumentou sua oferta pela Zamp, controladora da operação do Burger King no Brasil. Pela nova proposta, o fundo soberado de Abu Dhabi planeja pagar R$ 8,31 por ação, ante R$ 7,55 oferecidos no início de agosto.

"Entendemos que o Preço por Ação ofertado representa um valor substancialmente superior à mediana de prêmios oferecidos em outras ofertas semelhantes já realizadas no mercado brasileiro e reflete adequadamente o alto potencial de crescimento e geração de valor da Companhia", explica o Mubadala em oferta apresentada à Zamp.

A meta é adquirir 124.322.279 ações da Zamp, o equivalente a 45,15% do capital social da companhia. Se fechada a operação, somado o percentual já detido na operação, o fundo ficará com 50,10% da controladora do Burger King Brasil. A operação pode movimentar mais de R$ 1,03 bilhão.

Com o ajuste no valor oferecido, a oferta do Mubadala foi estendida até 26 de setembro, quando seria realizado o leilão de oferta pública de compra de ações. Até dez dias antes desse prazo, o fundo pode elevar em ao menos 5% o preço pelas ações da Zamp.

O interesse do Mubadala no Burger King Brasil está ancorado no tamanho do mercado de fast-food no Brasil e em seu potencial de crescimento, explicam especialistas.

Como o varejo como um todo foi fortemente impactado pela pandemia, grandes operações no setor estão com preços abaixo do que valem ou que podem alcançar.

Pouco antes do meio-dia desta segunda-feira, as ações da Zamp na Bolsa de São Paulo (B3) acumulavam alta de 5,05%, cotadas a R$ 8,12.

A Zamp, à frente também da operação da rede Popeyes no país, está entre as companhias de alimentação fora de casa no grande varejo negativamente afetadas pela pandemia.

No segundo trimestre deste ano, registrou um prejuízo de R$ 31,6 milhões, um avanço frente ao resultado negativo de R$ 97,1 milhões em igual período de 2021 e a um salto na comparação com os -R$186,7 milhões registrados de abril a junho de 2020, quando o comércio fechou as portas.

A Zamp soma 900 restaurantes Burger King no país, entre próprios e franqueados, além de 50 lojas próprias da Popeyes.