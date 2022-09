Giovanni Santa Rosa iPhone em até 60x: BB lança crédito para comprar celular, PC e mais

O Banco do Brasil disponibilizou uma linha de crédito para comprar itens de tecnologia. Anunciado nesta quinta-feira (8), o BB Crédito Tecnologias oferece até R$ 20 mil para financiar a compra de smartphones, computadores e afins por até 60 meses. A novidade também é voltada para a aquisição de produtos para gamers.

A novidade é voltada a quem deseja comprar um novo eletrônico que tenha um valor elevado, como um iPhone ou PC gamer. De acordo com a estatal, os valores podem ser financiados em até 100% e os clientes têm até 59 dias para o pagamento da primeira parcela. A taxa de juros, por sua vez, começa em 1,83%.

“A criação da solução foi desenvolvida visando ampliar negócios e fortalecer alinhamento ao mercado de bens e serviços e transformação digital”, disse Ricardo Sehn, executivo da área de empréstimos e financiamentos do BB. “A expectativa é que o desembolso na linha chegue a R$ 60 milhões ainda neste ano”.

Crédito pode ser contratado pelo app do BB

A contratação é realizada pelo aplicativo. Ao acessar a opção “Contratar Financiamentos” no menu Empréstimos, o usuário tem acesso ao BB Crédito Tecnologias. O app do banco informa que o serviço é destinado à “aquisição de smartphones, computadores e eletroeletrônicos para casa”.

Caso a linha de crédito esteja disponível, o usuário poderá simular a contratação em qualquer momento. O processo é simples: na primeira tela, o usuário precisa informar o valor do empréstimo desejado. Em seguida, é necessário digitar o CNPJ do vendedor, pois a empresa precisa ser conveniada ao BB para receber o crédito.

O Banco do Brasil, no entanto, não ofereceu uma lista de empresas conveniadas até o momento.

As etapas seguintes são voltadas à data de pagamento das cotas. Cabe ressaltar que os clientes podem optar por pular parcelas de um ou dois meses por ano. Depois, é só escolher a quantidade de parcelas – o crédito pode ser pago em até sessenta vezes.

Banco do Brasil lançou consórcio gamer em 2020

Esta não é a primeira vez que o Banco do Brasil oferece produtos para facilitar a aquisição de eletrônicos. Em 2020, a estatal disponibilizou um consórcio gamer de até R$ 11 mil. Para isso, os clientes da instituição financeira precisam guardar dinheiro por até 48 meses para comprar um novo computador, placa de vídeo ou até uma cadeira.

“Se o consorciado possui um Consórcio Gamer, ao ser contemplado, ele pode optar por comprar qualquer bem do segmento, por exemplo: ele pode comprar equipamentos gamer, mas também pode comprar eletroeletrônicos, equipamentos de ginástica ou até instrumentos musicais”, explicaram na época.

Mas o BB pretende ir além. Segundo Renato Naegele, vice-presidente de Agronegócios, Empréstimos e Financiamentos do Banco do Brasil, nesta quinta-feira (8), o banco quer atender novos segmentos, como turismo. “Além disso, buscamos fortalecer o comércio local e regional, através do credenciamento de novos parceiros”, concluiu.