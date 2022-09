Reprodução/Twitter - 06.09.2022 Para a maioria dos beneficiários, Lula é o candidato ideal para manter o Auxílio Brasil em R$ 600

53% dos beneficiários do Auxílio Brasil acreditam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato com maior chance de manter o benefício de R$ 600 no ano que vem, de acordo com pesquisa DataFolha divulgada neste domingo (11). 37% veem o presidente Jair Bolsonaro (PL) como o candidato que deve manter o Auxílio Brasil neste valor.



Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem com 1% cada. Somados, os demais candidatos alcançam 1%. 2% dos beneficiários do Auxílio Brasil acham que nenhum candidato manterá o benefício em R$ 600, enquanto 5% não opinaram.

O acréscimo de R$ 200, que eleva o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, está previsto apenas para este ano. A elevação foi aprovada por meio da PEC Eleitoral, que trouxe vários benefícios sociais às vésperas das eleições presidenciáveis.

O Datafolha também revela que, entre todos os eleitores, Lula também é visto como o candidato mais propenso a manter os R$ 600. 45% confiam no petista nesse aspecto, enquanto 40% apostam em Bolsonaro para manter o valor do benefício.

Ciro Gomes é citado por 2% dos eleitores, Simone Tebet por 1% e os demais candidatos, juntos, também por 1%. 4% acham que nenhum presidenciável manterá o benefício em R$ 600, e 7% não opinaram.

82% dos eleitores, sejam beneficiários do Auxílio ou não, acreditam que o valor de R$ 600 deve ser mantido no ano que vem. 8% acham que o programa deve voltar a pagar R$ 400, 3% acreditam que ele deve acabar e 2% acham que o valor deve ser superior a R$ 600. 4% não opinaram.



Auxílio Brasil e eleições

Tanto os eleitores de Lula quanto os de Bolsonaro defendem, em sua maioria, a permanência do Auxílio Brasil de R$ 600. Dentre os eleitores do petista, são 84%; dentre os bolsonaristas, são 81%.

Mesmo sendo considerado uma política eleitoreira de Bolsonaro , o Auxílio Brasil parece não converter tantos votos ao candidato à reeleição, já que Lula se mantém como o favorito dentre os beneficiários.

Entre eleitores de famílias beneficiadas pelo programa, 56% pretendem votar em Lula, mesma porcentagem registrada nas pesquisas anteriores. Já as intenções de voto em Bolsonaro neste segmento foram de 28% para 29%, oscilação dentro da margem de erro.

A pesquisa Datafolha, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo, entrevistou 2.676 eleitores em 191 municípios entre os dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.