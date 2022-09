Reprodução/iG Minas Gerais Cebola lidera alta de preços

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) , considerado a inflação oficial do país, foi de -0,36% em agosto, segundo mês seguido de deflação, mesmo assim, alguns produtos ficaram mais caros.



No conjunto, os alimentos no domicílio subiram 15,63% desde setembro do ano passado. O leite, por exemplo, registra alta de 60,81% e a cebola subiu 91,21% nos últimos 12 meses.

O alívio não foi generalizado. Assim como os alimentos, passagens aéreas e transporte por aplicativos também ficaram mais "salgados" desde o ano passado.

Confira, abaixo, os preços que mais subiram nos últimos 12 meses:



Cebola: 91,21%

Mamão: 82,83%

Melão: 79,34%

Passagem aérea: 74,94%

Melancia: 61,88%

Leite longa vida: 60,81%

Óleo diesel: 53,16%

Manga: 47,05%

Café moído: 46,34%

Transporte por aplicativo: 43,80%

O grupo dos transportes (-3,37%) exerceu o maior impacto negativo sobre o índice geral, contribuindo com 0,72 ponto percentual (p.p.). A queda desse grupo foi influenciada principalmente pela retração nos preços dos combustíveis (-10,82%).

Em agosto, os quatro combustíveis pesquisados tiveram deflação: gás veicular (-2,12%), óleo diesel (-3,76%), etanol (-8,67%) e gasolina (-11,64%). Item com maior impacto negativo sobre o índice geral, a gasolina teve redução de R$ 0,18 por litro nas refinarias no mês passado.