O Banco da Inglaterra substituirá todas as notas e moedas da libra esterlina com o retrato da rainha Elizabeth II por novas, com a imagem de Carlos III, disse o Banco da Inglaterra em comunicado. A rainha morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos .

"As notas atuais com a imagem de Sua Majestade a Rainha continuarão a ter curso legal", disse a autoridade na quinta. "Um novo anúncio sobre as notas existentes do Banco da Inglaterra será feito assim que o período de luto for observado."

Segundo o jornal britânico The Guardian, é esperado que a substituição completa de todas as notas dure dois anos.

Há cerca de 4,5 bilhões de notas em circulação com a imagem da rainha, totalizando £ 80 bilhões.

Outras mudanças também devem ocorrer nas moedas da Commonwealth, reinos formalmente governados pela monarquia britânica e tendo dinheiro com o retrato de Elizabeth II em circulação, incluindo Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Jamaica e outros.

A rainha britânica Elizabeth II, a monarca mais antiga do mundo, morreu aos 96 anos na Escócia. Charles, 73, príncipe de Gales - o filho mais velho da falecida rainha Elizabeth II - tornou-se o novo rei do Reino Unido. Ele vai reinar oficialmente sob o título de Sua Majestade o Rei Carlos III. O funeral da rainha acontecerá 10 dias após sua morte.