Reprodução/YouTube/Portal iG - 06.09.2022 Paulo Nogueira Batista Jr e Roberto Uebel foram os convidados da live desta terça-feira

No que diz respeito à credibilidade internacional, o Brasil vive um "período de vacas magras", na visão de Paulo Nogueira Batista Jr, economista e ex Vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento Econômico dos BRICs.



Em entrevista à live do iGdeias nesta terça-feira (6), o especialista defendeu que o governo do presidente Jair Bolsonaro prejudicou a imagem internacional do país.

"O Brasil está em um período de vacas magras em termos de credibilidade, de relações internacionais. O governo brasileiro não inspira confiança por vários motivos. Por exemplo, por não ter uma política ambiental aceitável, por não ter uma política econômica coerente e consistente e, agora em 2022, por ter submetido de maneira muito descarada e muito destrutiva, a agenda econômica ao calendário eleitoral. Sempre existe o uso da agenda econômica para fins eleitorais, mas neste ano nós batemos todos os recordes nacionais e talvez mundiais", analisa Paulo.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Roberto Uebel, professor de economia e relações internacionais da ESPM de Porto Alegre, também participou da live e afirma que restaram poucos parceiros comerciais após os últimos anos de governo Bolsonaro. "Todos os nossos parceiros estratégicos olham com muita preocupação para o desenrolar do cenário eleitoral e político aqui do Brasil porque ele acaba tendo repercussão no ambiente econômico, dos investimentos", explica.



Para ambos os economistas, o comportamento e as declarações políticas do presidente impactam nos negócios internacionais, sobretudo com países importantes para o Brasil, como é o caso da China.

"No início do governo Bolsonaro, a relação com a China foi muito prejudicada por atitudes incompreensíveis do governo, do presidente, do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, dos filhos do presidente. Isso é uma coisa que eu nunca entendi: por que o governo brasileiro se dispunha gratuitamente a atacar um país que é importante para nós, o maior parceiro comercial desde 2009 e um dos principais investidores no país", questiona Paulo.



Roberto concorda com a crítica e afirma que o discurso anti-China, muitas vezes proferido por Bolsonaro e seus apoiadores, prejudica a relação comercial entre os dois países. "É necessário que exista uma relação política sólida entre governos para que o ambiente econômico e comercial seja favorável", afirma.

Para Paulo, as "extravagâncias" de Bolsonaro só não foram suficientes para romper a relação entre os países porque os chineses "demonstraram paciência, porque eles são estrategistas e pensam a longo prazo". Para o economista, porém, essa relação entre Brasil e China pode ser bastante fortalecida, sobretudo se o resultado das eleições deste ano não for a reeleição de Bolsonaro.

O Brasil do próximo presidente

Paulo e Roberto concordam que o próximo presidente do Brasil terá bastante trabalho para reestabelecer conexões políticas internacionais, mas apontam que isso é possível. "A economia está se recuperando, finalmente, mas 2023 é outra conversa. O governo, para conseguir aumentar suas chances eleitorais, fez muito populismo, muito caos, então o governo que entra vai ter que herdar uma herança fiscal e econômica muito complexa", avalia Paulo.



No que diz respeito à possível entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e ao acordo entre Mercosul e União Europeia, Paulo aponta que esses são "entulhos que o próximo governo terá de remover".

Tanto Paulo quanto Roberto opinam que os acordos não são vantajosos para o Brasil da maneira como estão construídos. "Foram negociados de maneira tosca", diz Paulo sobre ambos os acordos. "O acordo entre Mercosul e União Europeia muito mal negociado, totalmente desequilibrado. As concessões feitas pelo Mercosul são muito maiores do que as que foram feitas pela União Europeia. É uma fria esse acordo, assim como é uma fria a entrada na OCDE, porque limita a autonomia na definição das políticas econômicas", continua.



"Seria talvez viável existir um acordo com outros termos entre os dois blocos a fim de fortalecer o próprio objetivo do Mercosul como um bloco não apenas comercial e econômico, mas também político. Mas claro que os termos que se estabelecessem acabam se tornando desvantajosos para o Brasil", complementa Roberto.



Se dizendo crítico do governo Bolsonaro, Paulo alfineta a gestão dizendo que pelo menos uma coisa boa derivou das decisões político-ambientais do atual governo: o travamento desses acordos. "Com as suas barbaridades, o governo Bolsonaro tem dificultado a implementação de coisas que não são estrategicamente boas para o Brasil. Incrível, entretanto, que o governo brasileiro atual só faz o bem do país involuntariamente", afirma.



Para conferir o debate completo sobre o futuro das relações econômicas internacionais do Brasil, confira o podcast iGdeias em áudio ou em vídeo: