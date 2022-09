Giovanni Santa Rosa Dívidas de pequenas empresas, MEI's e pessoas físicas podem ser renegociadas no Portal e-CAC

A Receita Federal liberou no começo do mês a renegociação de dívidas de até R$ 1 trilhão com o Fisco. Cerca de 112 mil contribuintes devem aderir ao programa.

Nesta semana, a Receita liberou a modalidade de créditos para pequeno valor e créditos irrecuperáveis. A adesão ao programa deve ser feita até 30 de novembro.

Para o Fisco, 100 mil contribuintes devem solicitar a renegociação de dívidas de pequeno valor que, se somadas, chegam a R$ 1,8 bilhão. A maioria dos endividados são pequenas empresas, micro-empresários e pessoas físicas. Os débitos podem ser pagos com descontos, entrada parceladas e o restante em até 52 vezes.

Já outros 2,5 mil contribuintes devem aderir ao crédito irrecuperável, com valor até R$ 10 bilhões. A dívida também terá desconto e parcelamento na entrada, mas pode ser dividida em até 120 meses.

A Receita ainda espera que 10 mil endividados com débitos até R$ 1 trilhão também acertem se acertem com o Fisco. Neste caso, as condições são as mesmas e parcelamento pode chegar a 145 vezes.

A adesão ao programa deve ser feito pelo portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC). O contribuinte deve ter uma conta gov.br e níveis prata e ouro para conseguir acessar a renegociação. Também é possível gerar um código no site da Receita Federal.