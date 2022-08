Reprodução: ACidade ON Caixa lança aplicativo do Fies para renegociação de dívidas

A Caixa lançou um aplicativo dedicado aos alunos e ex-alunos que contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com o banco. Na plataforma, podem ser realizadas consultas aos principais dados do contrato e geração de boletos.

A partir desta quinta-feira (1º) os usuários também vão poder realizar a renegociação de parcelas em atraso diretamente no novo canal, chamado de Fies Caixa.

Conforme resolução do governo federal, os contratos assinados até 2017 estão aptos à renegociação a partir de 1º de setembro, com descontos da dívida que podem chegar a 99%.

Segundo a Caixa, 1,2 milhão de estudantes poderão renegociar seus contratos com o banco. O período de renegociação vai até 31 de dezembro.

Regras e descontos de renegociação

Os estudantes sem atraso terão desconto de 12% no valor que ainda precisa ser pago, apenas à vista.

Já estudantes atrasados em 90 dias, vão ter desconto total nos encargos, como juros e taxas, e de 12% do valor principal, para pagamento à vista, ou podem ser abatidos todos os encargos, sem desconto no valor principal, com a possibilidade de dividir em 150 vezes. Para isso, cada parcela precisa ser de no mínimo R$ 200.

Aqueles que têm atrasos de mais de 365 dias, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico, possem 92% de desconto no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Os estudantes com pagamentos atrasados há mais de 5 anos, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico, têm desconto de 99% no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Como realizar a renegociação

Para renegociar, o usuário deve escolher a opção “Renegociação Fies” e seguir o seguinte passo a passo:



- Verificar se o contrato está apto para renegociação;

- Conferir os dados;

- Simular os tipos de renegociação disponíveis para o contrato;

- Confirmar os dados da renegociação;

- Aceitar a renegociação concordando com o termo aditivo;

- Emitir o boleto de entrada da renegociação.

Somente será efetivada a renegociação com a confirmação de pagamento da primeira parcela.

Outras funcionalidades

O aplicativo do Fies na Caixa também disponibiliza outros serviços do sistema, como visualizar e gerar boletos de parcelas em aberto; resumo de dados do contrato na opção "Meu Fies"; e acesso aos dados cadastrados no Fies.

O que é o Fies

Criado em 1999 pelo governo federal, o Fies é um programa do Ministério da Educação (MEC) que viabiliza o ingresso ao ensino superior. Ele é destinado ao financiamento da graduação de estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das faculdades da rede de ensino privada. Como se trata de um empréstimo, ao concluir o curso, o estudante beneficiário terá de pagar a dívida.

Quem tem direito ao Fies?

Para solicitar o financiamento, o candidato precisa ter participado do Enem (a partir de 2010), com média igual ou maior do que 450 pontos, e nota maior ou igual a 400 na redação.

Outro critério é o da renda familiar mensal, que tem que ser de até 3 salários mínimos por pessoa.