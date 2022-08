Felipe Moreno Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira o concurso 2.515 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 42 milhões. O sorteio está marcado para as 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. Veja como apostar online.



Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, o rendimento será de R$ 310 mil no primeiro mês. Mas, caso prefira vestir em imóveis, o dinheiro é suficiente para comprar 50 casas ao custo de R$ 840 mil cada.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.



Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar dinheiro ao acertar quatro ou cinco dezenas.



Lotofácil da Independência

A Caixa já está recebendo apostas para a Lotofácil da Independência. O concurso especial, de número 2.610, será sorteado no dia 10 de setembro. Inicialmente prevista para R$ 160 milhões, a estimativa do prêmio subiu para R$ 180 milhões.

Por ser um concurso especial, o prêmio principal oferecido não acumula. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,12 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor também é suficiente para comprar 40 apartamentos de alto luxo, nas melhores localidades do país, no valor de R$ 4 milhões cada.