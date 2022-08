Ricardo Syozi 123 milhas

O Procon-SP notificou a 123 Viagens e Turismo pedindo esclarecimentos sobre a não entrega de bilhetes aéreos e vouchers de hospedagem; de acordo com notícia do Portal Uol, consumidores reclamam que os serviços que compraram da empresa não foram fornecidos conforme combinado.

A empresa deverá enviar documentos que demonstrem: a quantidade de consumidores com a prestação de serviços em aberto (pacotes/passagens, nacionais e internacionais) nos meses de julho e agosto deste ano; o plano de devolução dos valores pagos pelas pessoas que não tiveram a prestação de serviços concluída (em termos absolutos e percentuais, com definição de prazos); e o envio de passagens e comunicados a esses consumidores.

A 123 Milhas deverá detalhar até 6 de setembro informações sobre os pacotes de viagens que oferece, especificando os serviços agregados em cada um, e demonstrar a viabilidade de cumprimento contratual nos termos da oferta e comercialização do produto “PROMO”; enviar cópias integrais dos instrumentos contratuais firmados nos últimos três meses; e enviar documentos que comprovem os procedimentos de divulgação utilizados nos últimos seis meses para a prestação de seus serviços (materiais impressos, mídias e/ou demais canais utilizados).

O órgão de defesa também quer a comprovação do funcionamento de Canais de Atendimento para receber e tratar as demandas operacionais e financeiras dos consumidores.

Procurada pela Agência Brasil, a 123 Milhas informou que os problemas já foram resolvidos e que os casos foram “pontuais e decorrentes de uma inconsistência temporária no sistema, e não uma ação deliberada”.“Todos os clientes da 123 Milhas, conforme as regras do produto, terão seus bilhetes emitidos na data acordada no ato da compra”, informa a empresa.

Nota da 123 Milhas informa ainda que serão respondidos os questionamentos feitos pelo Procon e que, até 6 de setembro, “não haverá nenhum cliente com prestação de serviço em aberto para os meses de julho, agosto ou setembro” deste ano.