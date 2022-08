GIFE Especialistas mostram caminhos para filantropia negra e equidade racial, nesta terça-feira (30)

Especialistas que são referências em equidade racial estarão reunidas, na próxima terça-feira (30), das 9h30 às 18h, durante o encontro "Filantropia e Equidade Racial: desafios e modos de fazer". O evento integra as ações do “Mês da Filantropia Negra”/“Black Philanthropy Month (BPM)”.

Em formato híbrido [online e presencial], o encontro é promovido pela Rede Temática de Equidade Racial [https://equidaderacial.gife.org.br/], sob a coordenação do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). Além do GIFE, a Rede Temática é composta por Instituto Unibanco, Instituto Ibirapitanga, Fundação Tide Setubal, Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, Open Society Foundation e Ford Foundation.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Coordenado pelo GIFE — plataforma que há mais de 27 anos trabalha pelo fortalecimento da filantropia e do investimento social privado no país — o “Black Philanthropy Month” é realizado, no Brasil, em parceria com a The WISE Fund. Esta é a segunda edição brasileira do BPM que, este ano, tem como tema “Força — A urgência do agora! Do sonho à ação”.

“A próxima terça-feira será dedicada à troca de conhecimentos, saberes, modos de fazer e práticas — como grantmaking —, com o objetivo de jogarmos luz à filantropia negra no Brasil, seu contexto histórico e suas particularidades”, explica o secretário-geral do GIFE, Cassio França. “Trata-se de um importante momento para reflexões sobre a importância da filantropia e do investimento social brasileiro como promotor e fomentador de iniciativas e ações afirmativas de equidade racial”, reforça.

Entre os convidados ao encontro, personalidades como Thuane Nascimento, diretora-executiva do PerifaConnection e integrante da Coalizão Negra por Direitos, que falará no “Painel I - Práticas filantrópicas para a equidade racial".

O “Painel II - Ações Afirmativas no Ensino Superior e Empregabilidade” terá a participação, por exemplo, de Daniel Bento, diretor do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT).

Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco, e Marcelle Deconthé, gestora de Programas do Instituto Marielle Franco, estarão no “Painel III - Democracia e equidade racial e as intersecções com economia, desigualdade e desenvolvimento".

Mês da Filantropia Negra — Além de produzir e disseminar conhecimentos sobre toda a diversidade da comunidade negra — levando em consideração gênero e nacionalidades — a edição 2022 do BPM pretende dar destaque aos líderes da diáspora africana.

O “Black Philanthropy Month” iniciou nos Estados Unidos, em 2011, fundado por Jacqueline Copeland [a “Jackie”, como é conhecida]. O principal objetivo do movimento é investir em ações concretas para a inclusão social de pessoas negras.

O BPM mobiliza cerca de 17 milhões de pessoas em iniciativas ao redor do mundo, em mais de 40 países. Nas edições de 2020 e 2021, por exemplo, contou com mais de 1,5 mil participantes de 30 nações ao longo de todo o mês de agosto, além do engajamento de mais de 1 milhão de pessoas via mídias sociais.



A programação completa do encontro "Filantropia e Equidade Racial: desafios e modos de fazer" pode ser acessada aqui .

O GIFE — O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) é uma plataforma de fortalecimento da filantropia e do investimento social privado no Brasil. Há mais de 27 anos, promove espaços de diálogo e colaboração entre as organizações. Também produz e compartilha conhecimento a partir de pesquisas, análises e debates, buscando referências inovadoras para o constante aprimoramento da atuação dos associados e para o fortalecimento do setor. Atualmente, conta com uma rede de mais de 160 associados que, somados, aportaram R$ 5,3 bilhões em investimento social, de acordo com o Censo GIFE 2020, operando projetos próprios ou viabilizando os de terceiros.

SERVIÇO:

"Filantropia e Equidade Racial: desafios e modos de fazer”