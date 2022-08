iStock Senacon cobra explicações de Hurb por pacotes de viagens não entregues

A agência online de turismo Hurb terá cinco dias para prestar explicações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública por suspostamente não estar cumprindo com a entrega de pacotes de viagens vendidos durante a pandemia. A empresa foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) nesta sexta-feira (26).



"Segundo publicações na imprensa, quando o setor de turismo enfrentava restrições por conta da pandemia, em 2020, o Hurb teria vendido pacotes de viagem com datas flexíveis, válidos por até dois anos. Porém, agora em 2022, com a retomada das atividades do setor, a empresa estaria enfrentando dificuldades para honrar os contratos", diz a pasta em comunicado em seu site.

A Senacon informa ter recebido mais de 2700 reclamações contra a empresa somente nos últimos 30 dias. "Com a apuração, a Secretaria pretende esclarecer os fatos para adotar medidas que visem à proteção dos diretos dos consumidores contra eventuais abusos praticados pelo Hurb", afirma.

Caso seja aberto um processo administrativo, o Hurb pode ser multada em R$ 13 milhões, além de sofrer outras sanções.

O iG entrou em contato com o Hurb, que respondeu, em nota, que realizou o estorno de todos os pedidos de cancelamento requisitados por seus clientes até a presente data e que estendeu gratuitamente a validade dos pacotes por mais 12 meses, respeitando todas as regras de utilização de quando eles foram adquiridos.

Em relação à intimação da Senacon, o Hurb informa que não comenta processos e/ou ações em andamento. Entretanto, afirma que tudo está sendo esclarecido perante o Ministério da Justiça.

A resposta completa da agência de turismo pode ser lida aqui.