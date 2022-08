Redação 1Bilhão Servidores emitiram uma 'Nota de Esclarecimento sobre a Autoria do Pix'

Os servidores do Banco Central farão um ato virtual nacional de protesto nesta terça-feira (23) contra a demora do Governo Federal em enviar a Medida Provisória da Reestruturação de Carreira do BC para o Congresso Nacional. A expectativa é de adesão majoritária, mas sem paralisação das atividades.

A categoria reivindica uma reunião com o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a fim de alinhar o reajuste para o ano que vem. "Se a enrolação do Governo Federal continuar, os servidores do BC poderão entrar em setembro em operação diferenciada, dificultando alguns processos de trabalho do BC", ameaça a nota do Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O presidente do Sinal, Fábio Faiad, repudiou a fala do presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao Jornal Nacional, utilizando o Pix como uma arma eleitoral.

"Primeiramente, é importante ressaltar que o início do projeto do PIX é bem anterior ao mandato do atual Presidente da República", destaca.

"Tal sistema de pagamento instantâneo foi criado e implementado pelos Analistas e Técnicos do Banco Central do Brasil - ou seja, por servidores concursados do Estado, não pelo atual governante ou por qualquer outro governo", completa.

A portaria do Banco Central n. 97.909, que instituiu o grupo de trabalho para desenvolver uma ferramenta interbancária de pagamento instantâneo, foi publicada em 3 de maio de 2018, antes da eleição do atual governo.



"Outra coisa: não se tem notícia de qualquer referência ao Pix no programa eleitoral entregue em 2018 pelo então candidato Jair Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o projeto de criação e implementação do Pix não recebeu nenhum apoio (ou mesmo citação) durante a campanha eleitoral que elegeu o atual Presidente da República. Além disso, em discurso público realizado em novembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro declarou que Pix era algo ligado à aviação civil, mostrando completo desconhecimento do assunto", lembra Faiad.



Também esta terça-feira (23), representantes dos servidores federais irão ao Ministério da Economia, às 10h, para tentar incluir o reajuste salarial para o funcionalismo da União na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, que é o Orçamento para o ano que vem.