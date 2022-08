Reprodução YouTube Ministro da Economia, Paulo Guedes

Nesta terça-feira (23), representantes dos servidores federais irão ao Ministério da Economia, às 10h, para tentar incluir o reajuste salarial para o funcionalismo da União na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, que é o Orçamento para o ano que vem.

A categoria duvida que o presidente Jair Bolsonaro, que tenta reeleição, irá cumprir a promessa de aumento para a categoria, após ter recuado neste ano.

"Ainda em junho do ano passado, surgiram as primeiras notícias de que Bolsonaro havia encomendado estudos para um reajuste linear de 5% a servidores. Fechado ao diálogo transparente e se negando a abrir um canal efetivo de negociações com representantes do funcionalismo, o governo Bolsonaro se mostrou incapaz de cumprir as próprias propostas. Nem sequer a ideia de um aumento no vale-alimentação, rejeitada inclusive pela maioria dos servidores por deixar milhares de aposentados e pensionistas de fora, foi levada adiante pelo governo", diz a nota da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef).



"Mesmo não cumprindo a própria promessa de 5% linear a servidores, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, diz que em 2023 haverá reajuste e reestruturação de carreira. Você acredita?", completa.

A LOA precisa ser enviada pelo Congresso até o dia 31 de agosto, ou seja, em menos de dez dias.

"Judiciário e Legislativo já vêm se movimentando e sinalizam reposição salarial a ministros, parlamentares e servidores das Casas que podem variar de 9,6% a 18%. No caso do Executivo, as propostas para servidores são prerrogativa exclusiva desse Poder que tem como autoridade máxima o presidente da República, Jair Bolsonaro", explicam os servidores.

No primeiro semestre deste ano, os servidores reivindicavam 19,99% para cerca de 1,2 milhão de ativos e inativos, além de reestruturação de carreira. Segundo a categoria, a defasagem salarial acumulada ao longo dos anos pode superar 32% até dezembro.

"Com Bolsonaro, o Estado atingiu a menor marca da história em gasto com pessoal. Além disso, o ministro da Economia, Paulo Guedes já declarou que pretende reduzir ainda mais e se gaba de fazer uma reforma Administrativa 'invisível'", reclama a categoria.

Veja o calendário dos servidores

Dia 23/08 - 10h: Reunião no Ministério da Economia com a pauta da PLOA 2023

Dia 24/08 - 19h: Live/Ato em defesa do Serviço Público e do Servidor

Dias 29/08 a 02/09: Semana de jornada de luta em Brasília, coincidindo com o esforço concentrado do Congresso Nacional

Dia 31/08 - 14h: Ato no auditório Nereu Ramos: Em defesa do Serviço e Servidor Público